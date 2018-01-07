Защитник "Севильи" Кьяер стал автором уникального достижения

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Защитник "Севильи" Кьяер стал автором уникального достижения

Защитник "Севильи" Симон Кьяер поразил ворота "Бетиса" в матче 18-го тура Примеры.

Таким образом, 28-летний датчанин стал автором уникального достижения.

Как сообщает Gracenote Live, Кьяер - первый в 21-м веке игрок, забивавший в чемпионатах Испании, Италии, Германии и Франции. Ранее он отличался голами в составе "Палермо", "Вольфсбурга" и "Лилля". | http://soccernews.ru

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