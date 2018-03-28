Защитник "Севильи" Лангле сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"

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Защитник "Севильи" Лангле сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"Защитник "Севильи" Клеман Лангле сделал выбор между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной", которые проявляют к нему интерес.

Так, по сведениям испанской прессы, на данный момент 22-летний бек не намерен менять клубную прописку. Однако симпатии француза находятся на стороне "сине-гранатовых", поэтому в будущем он будет не против попробовать свои силы на "Камп Ноу".

В нынешнем сезоне Лангле забил 4 мяча в 43 матчах за "Севилью".

Напомним, летом "Барселона" планирует сделать три-четыре приобретения. | soccernews.ru

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