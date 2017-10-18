Защитник "Севильи" Меркадо: "В футболе всегда есть место реваншу"

Защитник "Севильи" Габриэль Меркадо высказался после разгромного поражения от "Спартака" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Проигрывать всегда неприятно, а в таком ключе - вдвойне. Мы отлично начали второй тайм, но вместо того чтобы забить второй, пропустили сами. Этот гол надломил нас. Но в футболе всегда есть место реваншу, и мы постараемся его взять у "Спартака" дома. Как бы болезненно ни было поражение, нужно продолжать верить в себя, в свою игру и проявлять характер. Будем работать, чтобы улучшить результаты в национальной и европейской лигах" - сказал Меркадо.

Напомним, что "Севилья" проиграла "Спартаку" со счётом 1:5.

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