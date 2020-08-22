Защитник "Севильи" привёз пенальти в 1/4, 1/2 и финале Лиги Европы

Центральный защитник "Севильи" Диего Карлос давал сопернику право пробить пенальти в трёх решающих матчах Лиги Европы.

Сначала бразилец привёз 11-метровый в четвертьфинале турнира с "Вулверхэмптоном", затем - в полуфинале с "Манчестер Юнайтед", и наконец - в финале с "Интером".

Тем не менее, фолы Карлоса не помешали "Севилье" в шестой раз в истории выиграть ЛЕ, а сам футболист ещё и стал героем битвы за трофей - после его удара Ромелу Лукаку срезал мяч в собственные ворота и этот гол стал победным.

Не пропустите: Лопетеги посвятил победу "Севильи" в Лиге Европы умершим экс-игрокам команды. | http://soccernews.ru