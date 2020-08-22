Защитник "Севильи" привёз пенальти в 1/4, 1/2 и финале Лиги Европы
Центральный защитник "Севильи" Диего Карлос давал сопернику право пробить пенальти в трёх решающих матчах Лиги Европы.
Сначала бразилец привёз 11-метровый в четвертьфинале турнира с "Вулверхэмптоном", затем - в полуфинале с "Манчестер Юнайтед", и наконец - в финале с "Интером".
Тем не менее, фолы Карлоса не помешали "Севилье" в шестой раз в истории выиграть ЛЕ, а сам футболист ещё и стал героем битвы за трофей - после его удара Ромелу Лукаку срезал мяч в собственные ворота и этот гол стал победным.
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