Защитник "Севильи" заразился коронавирусом

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Защитник "Севильи" заразился коронавирусом

Фото инстаграм Серхио Эскудеро

"Севилья" объявила о выявлении коронавирусной инфекции у левого защитника Серхио Эскудеро.

Футболист после сдачи положительного теста на COVID-19 отправился на карантин.

В текущем сезоне 31-летний Эскудеро сыграл за "Севилью" 12 матчей и забил 1 гол.

В воскресенье "нервионцы" примут лидера Примеры мадридский "Атлетико".

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