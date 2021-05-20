Защитник "Шахтёра" Бондарь назвали свои сроки восстановления после травмы

Фото сайт "Шахтёра"

Центральный защитник "Шахтёра" Валерий Бондарь рассказал, сколько он пропустит из-за травмы.

"Восстановление идёт своим чередом, всё идёт по графику, как и планировали. Потихоньку уже начинаю разрабатывать ногу. Каждое утро и вечер я занимался в клинике сам по приезду в Киев. Сейчас каждый день я езжу на базу, чтобы восстанавливаться и делать там всяческие процедуры.

Профессор, который делал мне операцию, сразу сказал, что от трёх до пяти месяцев будет занимать моё восстановление. Думаю, оно будет зависеть от того, как пройдёт текущий этап, как всё будет срастаться, сживаться", - цитирует футболиста "Мета Спорт".

В конце апреля у 22-летнего украинца диагностировали разрыв боковой связки левого коленного сустава.

Бондарь является воспитанником "Шахтёра", за первую команду "горняков" дебютировал в мае 2019 года, с тех пор сыграл 31 матч и забил 1 гол.

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