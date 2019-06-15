Защитник "Шахтера" Данченко перешел в "Рубин"

Защитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко стал игроком "Рубина". Об этом пишет официальный сайт казанского клуба.

Контракт 24-летнего футболиста с командой рассчитан до 2023 года. Украинец будет выступать под 33-м номером.

Первую часть сезоне защитник провел в "Шахтере", где забил 1 гол в 12 матчах, вторую - в аренде в "Енисее", где принял участие в 11 матчах в РПЛ.

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