Защитник "Шахтера" хочет перейти в "Тоттенхэм"

Теги николай матвиенкошахтер донецктрансферытоттенхэм

Защитник "Шахтера" хочет перейти в "Тоттенхэм"Фото: Твиттер @FCShakhtar 
Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко хочет выступать за "Тоттенхэм", сообщает Football.ua.

По информации источника, украинец общался с агентом Франсиско Хавьером Эспаньолой по поводу того, чтобы обсудить возможный трансфер в АПЛ. Среди подопечных Эспаньолы можно выделить Сон Хын Мина и Деле Алли, которые уже давно выступают за "шпор".

Стоит отметить, что в услугах игрока ранее был заинтересован "Ливерпуль".

Контракт 24-летнего защитника с "горняками" рассчитан до лета 2025 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Матвиенко выходил на поле в составе "Шахтера" в 27 матчах во всех турнирах. На его счету 1 забитый гол и 3 результативные передачи.

Читать также: Тренер "Шахтера" высказался о своем будущем после поражения от киевского "Динамо" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" в меньшинстве отстоял победу в матче с "Уралом"

"Рубин" в меньшинстве отстоял победу в матче с "Уралом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов