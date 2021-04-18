Защитник "Шахтера" хочет перейти в "Тоттенхэм"

Фото: Твиттер @FCShakhtar

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко хочет выступать за "Тоттенхэм", сообщает Football.ua.

По информации источника, украинец общался с агентом Франсиско Хавьером Эспаньолой по поводу того, чтобы обсудить возможный трансфер в АПЛ. Среди подопечных Эспаньолы можно выделить Сон Хын Мина и Деле Алли, которые уже давно выступают за "шпор".

Стоит отметить, что в услугах игрока ранее был заинтересован "Ливерпуль".

Контракт 24-летнего защитника с "горняками" рассчитан до лета 2025 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Матвиенко выходил на поле в составе "Шахтера" в 27 матчах во всех турнирах. На его счету 1 забитый гол и 3 результативные передачи.