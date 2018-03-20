Защитник "Шахтёра" Исмаили получил дебютный вызов в сборную Бразилии
Защитник "Шахтёра" Исмаили получил вызов в сборную Бразилии.
Как сообщает официальный твиттер бразильской конфедерации футбола, фулбек "горняков" заменит в заявке "селесао" получившего травму Алекса Сандро из "Ювентуса".
Стоит отметить, что это дебютный вызов Исмаили в национальную команду.
Напомним, что 23 марта Бразилия проведёт товарищеский матч с Россией, а 27 марта - с Германией. | http://soccernews.ru
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