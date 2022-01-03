Защитник "Шахтера" Конопля может перейти в турецкий топ-клуб
Фото: инстаграм Ефима Конопли/Автор неизвестен
Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля может перейти в "Фенербахче", сообщает Fotospor.
По сведениям источника, турецкий клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. В данный момент клубы ведут переговоры.
В нынешнем сезоне 22-летний Конопля провел за "Шахтер" 11 матчей, забил один гол и отдал пять результативные передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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