Защитник "Шахтера" Конопля может перейти в турецкий топ-клуб

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Защитник "Шахтера" Конопля может перейти в турецкий топ-клуб

Фото: инстаграм Ефима Конопли/Автор неизвестен

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля может перейти в "Фенербахче", сообщает Fotospor.

По сведениям источника, турецкий клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. В данный момент клубы ведут переговоры.

В нынешнем сезоне 22-летний Конопля провел за "Шахтер" 11 матчей, забил один гол и отдал пять результативные передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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