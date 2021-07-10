Защитник "Шахтёра" Кривцов поделился мнением о Зеленском

Фото инстаграм Сергея Кривцова

Центральный защитник "Шахтёра" и сборной Украины Сергей Кривцов поделился впечатлениями от общения с президентом страны Владимиром Зеленским.

"Владимир Александрович - мастодонт юмора. С ним страшновато перекидываться шутками, потому что можно не вытянуть баттл. Он звонил нас поддержать. Приятно, что он нашёл время в своём плотном графике, что президент и люди из его офиса следят за футболом и за нас болеют", - сказал Кривцов.

Украинцы впервые в своей истории стали четвертьфиналистами Чемпионата Европы. На этой стадии "жёлто-синие" были разгромлены Англией со счётом 0:4.

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