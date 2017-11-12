Защитник "Шахтера" Кривцов: "В жизни видел только двух нереальных профессионалов"

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов похвалил капитана своей команды Дарио Срну и бывшего одноклубника Генриха Мхитаряна, ныне выступающего за английский "Манчестер Юнайтед".

"В своей жизни я видел только двух нереальных профессионалов. Первый - Генрих Мхитарян, который 24 часа в сутки живет футболом. Дарио - профи. Он до тренировки фитнесом занимается и после", - цитирует 26-летнего бека чемпионат.com.

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