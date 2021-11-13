Защитник "Шахтёра" может получить российское гражданство

Теги локомотив москвашахтер донецкмарк мампасси

Защитник "Шахтёра" может получить российское гражданство

Фото сайт "Шахтёра"

"Локомотив" хочет оформить центральному защитнику "Шахтёра" Марку Мампасси гражданство РФ, утверждает "Чемпионат".

По информации источника, "железнодорожники" намерены воспользоваться тем, что футболист родился в Донецке, и сделать ему российский паспорт в упрощённом порядке.

Если 18-летний украинец даст согласие на это, то не будет считаться легионером в РПЛ, а также станет кандидатом в сборную России.

Рыночная стоимость Мампасси оценивается в 200 тысяч евро. В текущем сезоне он выступает за "Мариуполь" на правах аренды.

Не пропустите: "Зенит" и "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии

Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов