Защитник "Шахтёра" может получить российское гражданство

Фото сайт "Шахтёра"

"Локомотив" хочет оформить центральному защитнику "Шахтёра" Марку Мампасси гражданство РФ, утверждает "Чемпионат".

По информации источника, "железнодорожники" намерены воспользоваться тем, что футболист родился в Донецке, и сделать ему российский паспорт в упрощённом порядке.

Если 18-летний украинец даст согласие на это, то не будет считаться легионером в РПЛ, а также станет кандидатом в сборную России.

Рыночная стоимость Мампасси оценивается в 200 тысяч евро. В текущем сезоне он выступает за "Мариуполь" на правах аренды.

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