Защитник "Штутгарта" Антон не перейдет в "Зенит"

Защитник "Штутгарта" Вальдемар Антон, в подписании которого был заинтересован питерский "Зенит", не перейдет в российский клуб, сообщает Fussball Transfers.

По информации источника, 24-летний футболист отказал "сине-бело-голубым", хотя получил от "Зенита" конкретное предложение по контракту.

Антон является самым молодым капитаном команды немецкой Бундеслиги и имеет опыт выступлений за молодежную сборную Германии.

По оценке аналитического портала Transfermarkt, стоимость футболиста на данный момент составляет 7 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист сыграл за "Штутгарт" в 21 матче и смог отличится результативной передачей.