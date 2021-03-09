Защитник "Штутгарта" Антон не перейдет в "Зенит"

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Защитник "Штутгарта" Антон не перейдет в "Зенит"Защитник "Штутгарта" Вальдемар Антон, в подписании которого был заинтересован питерский "Зенит", не перейдет в российский клуб, сообщает Fussball Transfers.

По информации источника, 24-летний футболист отказал "сине-бело-голубым", хотя получил от "Зенита" конкретное предложение по контракту.

Антон является самым молодым капитаном команды немецкой Бундеслиги и имеет опыт выступлений за молодежную сборную Германии.

По оценке аналитического портала Transfermarkt, стоимость футболиста на данный момент составляет 7 миллионов евро. 

В текущем сезоне футболист сыграл за "Штутгарт" в 21 матче и смог отличится результативной передачей.

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