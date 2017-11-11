Защитник Швеции: "Минимальная победа - хороший результат, они играли неплохо, но мы были лучше"

Защитник сборной Швеции Эмиль Крафт прокомментировал победу над Италией (1:0) в стыковом матче за право выхода на ЧМ-2018.

"Италия по-прежнему остается фаворитом. Мы хотим выйти на Чемпионат Мира и сделаем всё, чтобы одолеть итальянцев. Минимальная победа - хороший результат, они играли неплохо, но мы были лучше. В Милане будет труднее, а Италия, безусловно, будет играть еще сильнее. Нет никаких сомнений, что нас ждет очень сложный матч" - приводит слова Крафта Football Italia.

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