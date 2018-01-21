Защитник "Сивасспора" Дьяков: "Бешикташ" - это интересный вариант для Смолова"

Защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков высказался об интересе "Бешикташа" к форварду "Краснодара" Федору Смолову.

"Стоит Смолову ехать в "Бешикташ" или нет? Это очень хороший клуб, там - суперстадион. На каждом матче - по 40 тысяч зрителей, болельщики - фантастические, состав - очень сильный. Возможно, это интересный вариант для Федора. Но ведь ему есть из чего выбирать, не так ли?", - цитирует 28-летнего бека СЭ.

Напомним, Воронин высказался о трансферной саге Смолова. | soccernews.ru