Защитник "Сочи" Маммана пропустит матч с "Зенитом": названа причина

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Защитник "Сочи" Маммана пропустит матч с "Зенитом": названа причина

Центральный защитник "Сочи" Эммануэль Маммана не поможет своей команде в матче 11-го тура РПЛ против "Зенита".

По информации Bobsoccer, аргентинцу запрещено играть с "сине-бело-голубыми" по условиям аренды.

Напомним, что 7 августа "Сочи" позаимствовал 24-летнего футболиста у "Зенита" до конца текущего сезона.

Очный матч между командами состоится 17 октября в 14:00 по московскому времени.

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