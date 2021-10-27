Защитник "Сочи" назвал Ракицкого лучшим в мире на своей позиции

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Защитник "Сочи" назвал Ракицкого лучшим в мире на своей позицииФото: инстаграм Ракицкого/Автор неизвестен

Защитник "Сочи" Данила Прохин поделился мнением о лучших защитниках мира.

– У тебя есть примеры в футболе среди центральных защитников?

– В первую очередь, Серхио Рамос. В его лучшие годы в "Реале" следил за ним, он – мой пример для подражания. Он здорово сочетал игру в обороне с подключениями в атаку.

Расстроился, что испанец покинул "Реал" и сейчас не играет в ПСЖ. Надеюсь, поскорее выздоровеет и выйдет на прежний уровень.

– Кто входит в твой топ-3 центральных защитников на сегодня?

– Как я уже сказал, Рамос...

– Но он сейчас не играет.

– Тогда точно ван Дейк, сейчас он для меня, как и для многих других, лучший защитник в мире. Второй – Ярик Ракицкий, очень хороший игрок с невероятным первым пасом. Третьего не назову.

Пусть будет пара Ракицкий – ван Дейк. У них здорово бы получилось вдвоeм.

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