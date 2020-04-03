Защитник "Сочи" не пойдёт на урезание зарплаты

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Защитник "Сочи" не пойдёт на урезание зарплаты

Защитник "Сочи" Ибрагим Цаллагов отказался сокращать свой оклад на время "коронавирусной паузы" и даже аргументировал свою позицию.

"К урезание зарплаты не готов, ведь я выполняю условия контракта в полном объёме", - сказал 29-летний футболист.

В текущем сезоне Цаллагов сыграл за "Сочи" 22 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета следующего года.

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