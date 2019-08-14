Защитник "Сочи" получил длительную дисквалификацию за удар Чалова в лицо

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Защитник "Сочи" получил длительную дисквалификацию за удар Чалова в лицо

Сербский защитник "Сочи" Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча за то, что сломал нос нападающему ЦСКА Федору Чалову, сообщают российские СМИ.

Эпизод случился в матче 5-го тура чемпионата России, в котором команды сыграли вничью со счетом 0:0. На 93-й минуте матча Миладинович ударил Чалова локтем в лицо, что привело к сильному кровотечению у российского форварда. Однако, главный арбитр встречи Виталий Мешков инцидент оставил без внимания и не стал назначать пенальти.

Несмотря на травму, 21-летний Чалов может сыграть в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком", который состоится 19 августа.

Не пропустите: Стало известно, сможет ли Чалов сыграть со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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