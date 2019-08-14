Защитник "Сочи" получил длительную дисквалификацию за удар Чалова в лицо
Сербский защитник "Сочи" Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча за то, что сломал нос нападающему ЦСКА Федору Чалову, сообщают российские СМИ.
Эпизод случился в матче 5-го тура чемпионата России, в котором команды сыграли вничью со счетом 0:0. На 93-й минуте матча Миладинович ударил Чалова локтем в лицо, что привело к сильному кровотечению у российского форварда. Однако, главный арбитр встречи Виталий Мешков инцидент оставил без внимания и не стал назначать пенальти.
Несмотря на травму, 21-летний Чалов может сыграть в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком", который состоится 19 августа.
Не пропустите: Стало известно, сможет ли Чалов сыграть со "Спартаком". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кононов высказался о предстоящем матче "Спартака" против "Туна"
-
Отравился газом: появились новые обстоятельства гибели футболиста Салы
-
"Ювентус" потерял Роналду из-за травмы
-
Защитник "Сочи" получил длительную дисквалификацию за удар Чалова в лицо
-
Стали известны арбитры матча "Спартак" - "Тун"
-
1
ПСЖ назвал игроков "Реала", которых он хочет получить за Неймара
-
Ананидзе раскритиковал молодых игроков "Спартака"
-
Трагически погиб известный фанат "Спартака"
-
Форвард "Спартака" Понсе понес серьезное наказание за фол на вратаре "Динамо"
-
1
Ривалдо ответил, будет ли он считать Неймара предателем в случае перехода в "Реал"
-
"Лион" купил 21-летнего игрока, совершив рекордный трансфер в истории клуба
-
Балотелли определился с новым клубом
-
Санчес поругался с юным талантом "МЮ"
-
"Реал" потерял еще одного новичка из-за травмы
-
3
Зидан выступает против перехода ван де Бека в "Реал"
-
1
Бэйл продолжит карьеру в "Реале"
-
1
"Динамо" Киев уволило главного тренера после провала в Лиге Чемпионов
-
"Матч ТВ" призывает ввести санкции в отношении "Порту"
-
Руни наймёт специалиста, чтобы избавиться от алкогольной зависимости
-
Стало известно, сможет ли Чалов сыграть со "Спартаком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1