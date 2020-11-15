Защитник "Сочи" Терехов: "В РПЛ главное - упасть и погромче закричать, чтобы дали нарушение"

Защитник "Сочи" Сергей Терехов высказался о судействе в чемпионате России.

"Нужно постараться подогнать всех под одну гребенку. Когда играют ЦСКА - "Спартак", то уровень борьбы один. Очень мало свистков, много борьбы, игра смотрится. В нетоповом матче - любой фол и сразу свисток. В нашем чемпионате главное - упасть и погромче закричать, чтобы дали нарушение. На крик сразу свистят. То есть если ты кричишь, значит, тебе больно. Значит, надо ставить штрафной. Это неправильно, это контактный вид спорта, нужно понимать и чувствовать грань.

А на самом деле в России хорошие квалифицированные судьи. Если во время матча есть какие-то моменты, то после игры подойдешь и пожмешь руку. Но есть такие люди, которые на любой крик карточки раздают. У нас в этом сезоне умопомрачительное количество желтых. Кажется, никогда такого не было. За любой стон и вопль, по любому поводу дают "горчичник". А как вести борьбу тогда? Даже в середине поля. Но лично у меня негатива точно никакого нет. Стараешься от судейской темы абстрагироваться и сосредоточиться на своей игре", - цитирует игрока Sportbox.ru.

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