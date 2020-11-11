Защитник "Спартака" Айртон сдал положительный тест на коронавирус

Защитник "Спартака" Айртон сдал положительный анализ на коронавирус. Об этом сообщается на сайте бразильской конфедерации футбола.

Футболист находился в расположении сборной Бразилии и готовился к товарищеским матчам команды.14 ноября сборная встретится с Южной Кореей, 17-го - с Египтом.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел за "Спартак" 15 матчей, отметившись 3 голами и 1 ассистом.

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