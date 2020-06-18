Защитник "Спартака" Айртон высказался о возобновлении сезона РПЛ

Защитник "Спартака" Айртон в инстаграме опубликовал фото с тренировки московского клуба.

"Мы продолжаем. "Осталось немного", - написал футболист в соцсети.

20 июня "Спартак" встретится с тульским "Арсеналом" в рамках 23-го тура РПЛ. Команда занимает 8 место в турнирной таблице с 28 баллами.

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