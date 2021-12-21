Защитник "Спартака" Айртон женился (фото)

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Защитник "Спартака" Айртон женился (фото)

Фото: инстаграм Айртона/Автор неизвестен

Бразильский защитник московского "Спартака" Айртон Лукас женился на бразильянке Ислайн Роке.

Фотографии футболист опубликовал в сториз своего инстаграма.

24-летний Айртон выступает за "Спартак" с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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