Защитник "Спартака" Айртон женился (фото)

Фото: инстаграм Айртона/Автор неизвестен

Бразильский защитник московского "Спартака" Айртон Лукас женился на бразильянке Ислайн Роке.

Фотографии футболист опубликовал в сториз своего инстаграма.

24-летний Айртон выступает за "Спартак" с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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