Защитник "Спартака" Боккетти прояснил своё будущее

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти прояснил своё будущее в московском клубе.

"Конечно, я остаюсь в "Спартаке" - сказал 32-летний итальянец в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов расстаться с Боккетти во время зимнего трансферного окна, однако позднее появилась информация, что "красно-белые" сохранят опытного центрбека до лета из-за травмы Самюэля Жиго.

В текущем сезоне игрок провёл за "народную команду" 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Его контракт рассчитан до июня 2020 года.

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