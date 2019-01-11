Защитник "Спартака" Боккетти верит в перспективы Промеса в "Севилье"

Защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти верит в перспективы своего бывшего одноклубника Квинси Промеса, переживающего непростой период в "Севилье".

"Квинси всегда много забивал, а сейчас не получается. Но зная, насколько Промес сильный игрок, могу с уверенностью заявить, что скоро он выйдет на свой уровень. Ему просто необходимо время для адаптации. Я говорю Квинси, что в скором времени он станет одним из лучших игроков Ла Лиги. Он тоже не унывает. Желаю ему только удачи и успехов в карьере и жизни" - сказал Боккетти.

Напомним, что Промес перешёл из "Спартака" в "Севилью" за 20 миллионов евро в конце августа прошлого года. Однако в Ла Лиге у голландца дела не пошли - 24 матча и всего 1 забитый гол.

В связи с этим, звёздный вингер начал задумываться о возвращении в "народную команду". За ситуацией также следит итальянский "Милан".

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