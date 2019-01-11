Защитник "Спартака" Боккетти верит в перспективы Промеса в "Севилье"

Теги севильяспартак москвасальваторе боккеттиквинси промес

Защитник "Спартака" Боккетти верит в перспективы Промеса в "Севилье"

Защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти верит в перспективы своего бывшего одноклубника Квинси Промеса, переживающего непростой период в "Севилье".

"Квинси всегда много забивал, а сейчас не получается. Но зная, насколько Промес сильный игрок, могу с уверенностью заявить, что скоро он выйдет на свой уровень. Ему просто необходимо время для адаптации. Я говорю Квинси, что в скором времени он станет одним из лучших игроков Ла Лиги. Он тоже не унывает. Желаю ему только удачи и успехов в карьере и жизни" - сказал Боккетти.

Напомним, что Промес перешёл из "Спартака" в "Севилью" за 20 миллионов евро в конце августа прошлого года. Однако в Ла Лиге у голландца дела не пошли - 24 матча и всего 1 забитый гол.

В связи с этим, звёздный вингер начал задумываться о возвращении в "народную команду". За ситуацией также следит итальянский "Милан".

Не пропустите: Аршавин ярко высказался о "Спартаке". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Отец Неймара ярко отреагировал на последние слухи вокруг своего сына

Отец Неймара ярко отреагировал на последние слухи вокруг своего сына

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 40
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 35
3 Севилья Севилья 18 33
4 Алавес Алавес 18 31
5 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 30
6 Бетис Бетис 18 26
7 Хетафе Хетафе 18 25
8 Эспаньол Эспаньол 18 24
9 Жирона Жирона 18 23
10 Леванте Леванте 18 23
11 Валенсия Валенсия 18 22
12 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 22
13 Эйбар Эйбар 18 22
14 Сельта Виго Сельта Виго 18 21
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 21
16 Леганес Леганес 18 19
17 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 19
18 Вильярреал Вильярреал 18 17
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 18 16
20 Уэска Уэска 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов