Защитник "Спартака" Джикия высказал мнение о зарплатах футболистов
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что думает о зарплатах игроков.
"Есть люди, которые завидуют тому, что другие получают больше денег, но ведь это все индивидуально. Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться? Существуют такие реалии, я лишь являюсь их частью.
То, что зарплаты игрокам в футбольном клубе "Спартак" сократили на 40%, - это общекомандное решение. Мы решили в такой непростой ситуации пойти навстречу клубу, ведь он тоже испытывает большие проблемы. Что касается моих личных доходов, они немного сократились. А наши контракты действуют до окончания сезона, поэтому пока все условия сохраняются, насколько я знаю. Все ждут возобновления чемпионата, дальше уже будут подводиться какие-то итоги", - передает слова Джикии Forbes.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен. Игрокам российских клубов пришлось пойти на понижение зарплаты из-за кризиса.
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|Команда
|М
|О
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|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
|Крылья Советов
|22
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|Ахмат
|22
|20