Защитник "Спартака" Джикия высказал мнение о зарплатах футболистов

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Защитник "Спартака" Джикия высказал мнение о зарплатах футболистов

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что думает о зарплатах игроков.

"Есть люди, которые завидуют тому, что другие получают больше денег, но ведь это все индивидуально. Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться? Существуют такие реалии, я лишь являюсь их частью.

То, что зарплаты игрокам в футбольном клубе "Спартак" сократили на 40%, - это общекомандное решение. Мы решили в такой непростой ситуации пойти навстречу клубу, ведь он тоже испытывает большие проблемы. Что касается моих личных доходов, они немного сократились. А наши контракты действуют до окончания сезона, поэтому пока все условия сохраняются, насколько я знаю. Все ждут возобновления чемпионата, дальше уже будут подводиться какие-то итоги", - передает слова Джикии Forbes.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен. Игрокам российских клубов пришлось пойти на понижение зарплаты из-за кризиса.

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