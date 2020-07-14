Защитник "Спартака" Джикия высказался об эмоциональности Тедеско

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Защитник "Спартака" Джикия высказался об эмоциональности Тедеско

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что думает о поведении главного тренера команды Доменико Тедеско.

Напомним, в матче 27-го тура РПЛ с "Локомотивом" специалист был удален за споры с арбитром.

"Нет никакой нервной обстановки. Есть эмоции людей, которым небезразличен "Спартак". И у меня бывают какие-то моменты, когда я остро реагирую. Такое встречается в футболе сплошь и рядом. Но нужно учиться контролировать себя, работать над этим.

Тедеско сейчас более эмоционален, чем обычно? Он всегда эмоционален, и дерби с «Локомотивом» не стало исключением. Единственное - хочется, чтобы Тедеско все-таки не получал красных карточек", - цитирует Джикию "РГ".

После 28 туров РПЛ "Спартак" занимает 11 место в турнирной таблице.

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