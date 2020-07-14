Защитник "Спартака" Джикия высказался об эмоциональности Тедеско
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что думает о поведении главного тренера команды Доменико Тедеско.
Напомним, в матче 27-го тура РПЛ с "Локомотивом" специалист был удален за споры с арбитром.
"Нет никакой нервной обстановки. Есть эмоции людей, которым небезразличен "Спартак". И у меня бывают какие-то моменты, когда я остро реагирую. Такое встречается в футболе сплошь и рядом. Но нужно учиться контролировать себя, работать над этим.
Тедеско сейчас более эмоционален, чем обычно? Он всегда эмоционален, и дерби с «Локомотивом» не стало исключением. Единственное - хочется, чтобы Тедеско все-таки не получал красных карточек", - цитирует Джикию "РГ".
После 28 туров РПЛ "Спартак" занимает 11 место в турнирной таблице.
Не пропустите: Сёмин призвал гендиректора "Локомотива" Кикнадзе уйти в отставку. | http://soccernews.ru
главное
-
Названы команды, которые уже попали в групповой этап Лиги Чемпионов-2020/21
-
ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии
-
"Барселона" и ПСЖ намерены бесплатно заполучить одного из лидеров "Баварии"
-
В "Газпроме" сообщили о грандиозных планах "Зенита"
-
"Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ
Лента новостей
-
Дембеле приступил к тренировкам с "Барселоной"
-
Савин призвал РФС обратиться в правоохранительные органы расследовать смерть игрока "Локомотива"
-
1
"Милан" выкупить у "Севильи" Кьера
-
Экс-игрок "Рубина" Седов заключил контракт с "Факелом"
-
1
"Реал" попросил фанатов не праздновать возможное чемпионство на площади Мадрида
-
1
"Бавария" выкупила права вингера "Аякса" Кюна
-
Защитник "Спартака" Джикия высказался об эмоциональности Тедеско
-
Diario Libero: Фарфан продлил контракт с "Локомотивом"
-
Названы команды, которые уже попали в групповой этап Лиги Чемпионов-2020/21
-
"Наполи" договорился о переходе нигерийца Осимхена. Трансфер станет рекордным в истории клуба
-
Роман Березовский уволен с поста главного тренера "Пюника"
-
Полузащитник "Локомотива" Баринов рассказал, куда он хочет перейти
-
Жена Карпина отреагировала на конфликт Валерия с главой РПЛ
-
Игорь Смольников может стать игроком лидера чемпионата Турции
-
ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии
-
Мама умершего футболиста "Локомотива" просила клуб купить квартиру его семье, но ей было отказано
-
2
Тихонов сравнил нынешний "Спартак" с командой, которую тренировал Каррера
-
"Барселона" и ПСЖ намерены бесплатно заполучить одного из лидеров "Баварии"
-
2
В "Газпроме" сообщили о грандиозных планах "Зенита"
-
Гвардиола прокомментировал отмену дисквалификации "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22