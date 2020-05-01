Защитник "Спартака" Ещенко сменил имидж

Правый защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко решил внести изменения в свою внешность.

36-летний футболист сменил причёску, избавившись от длинных волос. Фото нового имиджа фулбека доступны в его инстаграме.

В текущем сезоне Ещенко сыграл за "Спартак" 14 матчей, результативными действиями не отличался. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до 2021 года.

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