Защитник "Спартака" Ещенко выложил фото в стрингах

1 Теги спартак москваандрей ещенко

Защитник "Спартака" Ещенко выложил фото в стрингах

Фото инстаграм Андрея Ещенко

Правый защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко опубликовал провокационные фотографии в своём инстаграме.

37-летний футболист показал себя в стрингах.

"Водные процедуры. Чуть-чуть стриптиз, не заводимся", - написал Ещенко.

В текущем сезоне Ещенко не сыграл ни одного матча за основную команду "Спартака".

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