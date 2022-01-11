Защитник "Спартака" Ещенко выложил фото в стрингах
Правый защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко опубликовал провокационные фотографии в своём инстаграме.
37-летний футболист показал себя в стрингах.
"Водные процедуры. Чуть-чуть стриптиз, не заводимся", - написал Ещенко.
В текущем сезоне Ещенко не сыграл ни одного матча за основную команду "Спартака".
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