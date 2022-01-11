Защитник "Спартака" Ещенко выложил фото в стрингах

Фото инстаграм Андрея Ещенко

Правый защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко опубликовал провокационные фотографии в своём инстаграме.

37-летний футболист показал себя в стрингах.

"Водные процедуры. Чуть-чуть стриптиз, не заводимся", - написал Ещенко.

В текущем сезоне Ещенко не сыграл ни одного матча за основную команду "Спартака".

Не пропустите: "Спартак" пригласил нового тренера по настоянию Ваноли. | http://soccernews.ru