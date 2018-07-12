Защитник "Спартака" хочет перейти в итальянский топ-клуб



Защитник "Спартака" Илья Кутепов заявил, что он мечтает играть в "Милане".

"Нужно договориться с нынешним клубом - "Спартаком". Когда будет конкретика, тогда будем разговаривать. Если бы я мог сейчас выбирать будущий клуб, это был бы "Милан", сто процентов", - приводят слова Кутепова российские СМИ.

Напомним, что 24-летний Кутепов отыграл все пять матчей на ЧМ-2018 без замен и отметился одной результативной передачей.

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