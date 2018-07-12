Защитник "Спартака" хочет перейти в итальянский топ-клуб

Теги спартак москвамиланилья кутепов

Защитник "Спартака" хочет перейти в итальянский топ-клуб
Защитник "Спартака" Илья Кутепов заявил, что он мечтает играть в "Милане".

"Нужно договориться с нынешним клубом - "Спартаком". Когда будет конкретика, тогда будем разговаривать. Если бы я мог сейчас выбирать будущий клуб, это был бы "Милан", сто процентов", - приводят слова Кутепова российские СМИ.

Напомним, что 24-летний Кутепов отыграл все пять матчей на ЧМ-2018 без замен и отметился одной результативной передачей.

Не пропустите: Украинский футболист считает Головина слабее Зинченко. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 12 июля

Главные новости дня: 12 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов