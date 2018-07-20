Защитник "Спартака" хочет продлить контракт с клубом

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров хочет продлить контракт со своим клубом, информирует sport24.ru.

Так, 31-летний бек рассказал: "Хотел бы закончить карьеру здесь? У меня контракт еще два года, будет 33. Если продлю еще на пару лет, это было бы идеально. Закончить в 35 - идеально? Ну это не знаю, зависит от обстоятельств. В любом случае хотелось бы после завершения карьеры остаться в системе клуба, двигаться со "Спартаком" дальше нога в ногу".

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