Защитник "Спартака" хочет сыграть против Месси
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко признался, что хочет сыграть против одного из лучших футболистов современности Лионеля Месси.
"Против Месси сыграл бы. Роналду уже был противником на поле. Теперь интересно было бы с Месси сыграть", - сказал Ещенко.
В текущем сезоне Месси сыграл за "Барселону" 34 матча во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 18 ассистов.
Ещенко сейчас восстанавливается после операции на коленном суставе.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
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