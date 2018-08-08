Защитник "Спартака" и экс-игрок "Милана" также поддержали "Анжи"

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Защитник "Спартака" и экс-игрок "Милана" также поддержали "Анжи"

К поддержке махачкалинского "Анжи" присоединились бывший полузащитник "Милана" и сборной Франции Ибраим Ба и защитник "Спартака" Андрей Ещенко.

Об этом сообщает твиттер "Анжи", записав видеообращения обоих игроков.

"Анжи", живи! От Ибраима Ба, - сказал Ба.

"Еще несколько лет назад я играл в футбольном клубе "Анжи". Сейчас я наслышан, какие финансовые проблемы испытывает этот клуб. Я знаю, что для многих детей "Анжи" - это сильный стимул, чтобы заниматься футболом. Я знаю, как люди болеют и переживают за эту команду. Там очень гостеприимный народ. "Анжи", живи! Я хочу, чтобы нашлись спонсоры, которые бы помогли этому клубу", - заявил Ещенко.

Напомним, что "Анжи" испытывает серьезные финансовые проблемы и может сняться с чемпионата России.

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