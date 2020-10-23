Защитник "Спартака" и хавбек "Зенита" вызваны в олимпийскую сборную Бразилии

Олимпийская сборная Бразилии определилась с заявкой на ноябрьские матчи.

Отметим, что в состав сборной вошли 23 игрока, среди которых защитник "Спартака" Аиртон и хавбек "Зенита" Вендел.

Олимпийская сборная Бразилии 13 и 16 ноября сыграют против Саудовской Аравии и Египта соответственно.

В текущем сезоне Аиртон провел 13 матчей и забил три гола. Вендел успел принять участие только в двух играх.

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