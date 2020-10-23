Защитник "Спартака" и хавбек "Зенита" вызваны в олимпийскую сборную Бразилии
Олимпийская сборная Бразилии определилась с заявкой на ноябрьские матчи.
Отметим, что в состав сборной вошли 23 игрока, среди которых защитник "Спартака" Аиртон и хавбек "Зенита" Вендел.
CONVOCAÇÃO DA #SeleçãoOlímpica— CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 23, 2020
Laterais:
Ayrton Lucas - @fcsm_official
Caio Henrique - @AS_Monaco_BR
Dodô - @shakhtar_brasil
Emerson - @RealBetis#JogaBola #Brasil pic.twitter.com/FAfABBnTfI
CONVOCAÇÃO DA #SeleçãoOlímpica— CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 23, 2020
Meias:
Reinier - @BVB
Wendel - @zenit_spb
Maycon - @shakhtar_brasil #JogaBola #Brasil pic.twitter.com/b0SpPTBn6f
Олимпийская сборная Бразилии 13 и 16 ноября сыграют против Саудовской Аравии и Египта соответственно.
В текущем сезоне Аиртон провел 13 матчей и забил три гола. Вендел успел принять участие только в двух играх.
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