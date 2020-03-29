Защитник "Спартака" Кутепов стал отцом
В семье защитника московского "Спартака" Ильи Кутепова родилась дочь София.
"У Кутепова родилась дочь! Рост малышки — 51 см, вес — 3 500 г. Девочку назвали София. Поздравляем Илью и Диану с прибавлением в семействе, желаем крепкого здоровья маме и новорожденной!" - сообщает пресс-служба "красно-белых" в клубном Instagram.
26-летний Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 13 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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