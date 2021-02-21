Защитник "Спартака" лишился зуба в матче с "Динамо"

Защитнику "Спартака" Павлу Маслову выбили зуб в матче 1/8 финала Кубка России с "Динамо" (0:2).

"Можно я не буду разговаривать, мне зуб выбили", – сказал Маслов журналистам после матча.

20-летний Маслов является воспитанником тюменского футбола. За "Спартак" он выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провел за "красно-белых" 20 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Спартак" не собирается выкупать Мозеса. | http://soccernews.ru