Защитник "Спартака" Маслов готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в клуб АПЛ

Центральный защитник московского "Спартака" Павел Маслов рассказал о мечте попробовать свои силы в АПЛ.

"Хочу играть в АПЛ. В каком клубе? Без разницы. Любой клуб АПЛ - это бомба. Когда ты слушаешь, что там и как, смотришь по телевизору - это другой мир вообще. С Виктором Мозесом общаемся, он делится впечатлениями от Англии. Говорит, что итальянский чемпионат ни в какое сравнение не идёт. Скорости, мощь, сама суть игры... Нигде больше нет такого судейства, такого темпа.

Сейчас противно матчи многие смотреть: что ни касание - свисток, что ни падение - жёлтая или красная карточка. Модно стало от любого касания упасть и выклянчить что-то для своей команды. Испанию смотреть просто невозможно - одни кривляния.

Мне кажется, если ты из себя что-то представляешь, то вызовешь интерес. Не так, чтобы агент обзванивал по списку 20-30 клубов: "Не нужен ли вам игрок?" - а чтобы клуб проявил интерес ко мне, потому что я чего-то стою. Готов ли потерять в зарплате если нужно? Готов", - сказал 20-летний футболист.

В текущем сезоне Маслов сыграл за "Спартак" 19 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 2 миллиона евро.

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