Защитник "Спартака" Маслов прокомментировал матч против "Зенита"

Защитник "Спартака" Павел Маслов после матча 10-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1) прокомментировал результат игры.

"Конечно. Мы до конца верили в то, что удастся сравнять. Вообще не было сомнений, что мы можем добиться положительного результата - как минимум, ничьей.

Считаю, мы постепенно шли и пришли к закономерному результату", - цитирует игрока "Спорт-Экспресс".

После 10 туров чемпионата оба клуба продолжают лидировать в чемпионате, набрав по 21 очку.

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