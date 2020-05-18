Защитник "Спартака" Николай Рассказов отказался перейти в клуб Серии А

Теги спартак москваниколай рассказов

Защитник "Спартака" Николай Рассказов отказался перейти в клуб Серии А

Валериюс Мижигурскис, агент защитника московского "Спартака" Николая Рассказова, рассказал, что его подопечный отклонил предложение итальянского клуба.

"По нему было предложение из Италии, но об этом никто не писал. Он отказался, ему еще есть куда расти в "Спартаке", – приводит слова Мижигурскиса Sport24.

Ранее сообщалось, что Рассказов отказался перейти в немецкий "Аугсбург".

22-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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