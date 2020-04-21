Защитник "Спартака" Николай Рассказов рассказал, как его звали в немецкий клуб

Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов рассказал о несостоявшемся переходе в немецкий клуб "Аугсбург".

"Мой агент летал в Германию, разговаривал. Он еще летал тогда, когда я много матчей сидел на замене. Вплоть до последнего времени говорили об аренде, разговоров о покупке не было. Лихштайнером тогда были не довольны, но нужно было с ним расторгнуть контракт. Они не успели. Потом Томас Цорн сказал мне, что меня не отпустили бы в любом случае, клуб рассчитывает на меня и верит", — сказал Рассказов в прямом эфире в Instagram "Дневник фаната".

22-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". Всего в составе московского клуба он провел 41 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2021 года.

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