Защитник "Спартака" Николай Рассказов рассказал, как его звали в немецкий клуб
Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов рассказал о несостоявшемся переходе в немецкий клуб "Аугсбург".
"Мой агент летал в Германию, разговаривал. Он еще летал тогда, когда я много матчей сидел на замене. Вплоть до последнего времени говорили об аренде, разговоров о покупке не было. Лихштайнером тогда были не довольны, но нужно было с ним расторгнуть контракт. Они не успели. Потом Томас Цорн сказал мне, что меня не отпустили бы в любом случае, клуб рассчитывает на меня и верит", — сказал Рассказов в прямом эфире в Instagram "Дневник фаната".
22-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". Всего в составе московского клуба он провел 41 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
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|РБ Лейпциг
|25
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|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
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|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
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|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
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|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
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