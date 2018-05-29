Защитник "Спартака" отклонил предложение о выступлении за сборную России

Камерунский защитник молодежной команды московского "Спартака" Одри Зепатта отклонил поступившее ему предложение о выступлении за сборную России.

"Моя первая задача - пробиться в основную команду "Спартака". Вторая - защищать цвета своей страны. Да, мне предлагали выступить за юношескую сборную России, но я вежливо отказался. На данный момент у меня налажен контакт с главным тренером юношеской сборной Камеруна Усману Кристофером. Если бы не повреждение, я сейчас играл бы вместе с молодыми камерунскими футболистами. Родители всегда учили меня быть патриотом", - цитирует 19-летнего бека Journal du Cameroun.

Напомним, тренер сборной Австрии отметил нескольких российских футболистов. | soccernews.ru