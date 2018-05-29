Защитник "Спартака" отклонил предложение о выступлении за сборную России

Теги спартак москвакамерунроссия

Защитник "Спартака" отклонил предложение о выступлении за сборную РоссииКамерунский защитник молодежной команды московского "Спартака" Одри Зепатта отклонил поступившее ему предложение о выступлении за сборную России.

"Моя первая задача - пробиться в основную команду "Спартака". Вторая - защищать цвета своей страны. Да, мне предлагали выступить за юношескую сборную России, но я вежливо отказался. На данный момент у меня налажен контакт с главным тренером юношеской сборной Камеруна Усману Кристофером. Если бы не повреждение, я сейчас играл бы вместе с молодыми камерунскими футболистами. Родители всегда учили меня быть патриотом", - цитирует 19-летнего бека Journal du Cameroun.

Напомним, тренер сборной Австрии отметил нескольких российских футболистов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов