Защитник "Спартака" откроет футбольную школу в Бразилии

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Защитник "Спартака" откроет футбольную школу в Бразилии

Левый защитник московского "Спартака" Айртон анонсировал открытие собственной футбольной школы в Бразилии.

"Я родом из маленького городка, который затерялся в глубинах Бразилии. Детям там фактически нечем заняться. Открыв для них школу, я хочу увести их с кривой дорожки преступности. В городе меня все знают. Думаю, школа будет пользоваться популярностью. Если хотя бы кому-то мой проект даст путёвку в жизнь, буду искренне счастлив. В нашей стране много способных мальчишек, чей талант погибает из-за отсутствия подобных профессиональных учреждений. Это моя давняя мечта, и в декабре она осуществится.

Как будет называться школа? "Школа Айртона Лукаса". Ничего сложного. Расходы полностью беру на себя. На месте мне будет помогать хороший знакомый. Опытный, надёжный человек. Раньше он был тренером в другой школе, в которой я сам занимался, но потом из-за недостатка финансирования её закрыли. Когда я решил заняться проектом, сразу о нём вспомнил, а он с радостью согласился помочь", - сказал 22-летний бразилец.

Айртон выступает за "Спартак" с января 2019 года, сыграл 34 матча и сделал 4 ассиста. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до июня 2024 года.

Не пропустите: Айртон поделился ожиданиями от матча "Спартака" с "Крыльями Советов". | http://soccernews.ru
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