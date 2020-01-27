Защитник "Спартака" получил предложение из Бундеслиги

"Аугсбург" интересуется правым защитником московского "Спартака" Николаем Рассказовым, сообщает "БИЗНЕС Online".

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает кандидатуру россиянина в качестве замены ветерану команды Штефану Лихштайнеру. "Аугсбург" рассчитывает арендовать россиянина с правом последующего выкупа. Сам Рассказов не исключает вероятность ухода, так как в последнее время он потерял место в основном составе.

22-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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