Защитник "Спартака" получил предложение из Бундеслиги
"Аугсбург" интересуется правым защитником московского "Спартака" Николаем Рассказовым, сообщает "БИЗНЕС Online".
По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает кандидатуру россиянина в качестве замены ветерану команды Штефану Лихштайнеру. "Аугсбург" рассчитывает арендовать россиянина с правом последующего выкупа. Сам Рассказов не исключает вероятность ухода, так как в последнее время он потерял место в основном составе.
22-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Хоффенхайм
|19
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|Унион Берлин
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