Защитник "Спартака" "привез" два пенальти в ворота сборной России в матче молодежного Евро

Фото: инстаграм Павла Маслова

Молодежная сборная России получила два пенальти в свои ворота в матча 2-го тура молодежного чемпионата Европы с командой Франции.

К обоим пенальти оказался причастен защитник московского "Спартака" Павел Маслов, который в своей штрафной сначала сфолил, а затем сыграл рукой. Маслов получил в этом матче желтую карточку и пропустит заключительный матч группового этапа против Дании.

20-летний Маслов выступает за "Спартак" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Тихонов высказался о возможности возглавить "Спартак". | http://soccernews.ru