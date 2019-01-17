Защитник "Спартака" рассказал, как изменилась его игра при Кононове

Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов поведал, как изменилась его игра после прихода Олега Кононова на тренерский мостик "красно-белых".

"В начале сезона главной задачей для фулбеков была хорошая игра прежде всего в обороне. Было непросто, я же до этого всю свою юношескую карьеру, начиная с академии, считался крайним атакующим защитником. Больше бегал в атаку, создавал моменты, забивал. А когда сказали играть только в обороне, было непривычно. Вроде и хочешь пойти вперёд, но нельзя. А при Кононове я получил карт-бланш подключаться к атаке, это было видно по последним матчам перед перерывом. И в дальнейшем будет тоже, одна из задач - выход в атаку через фланги" - цитируют 21-летнего футболиста российские СМИ.

В текущем сезоне Рассказов сыграл за "Спартак" 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

По итогам 17 туров "красно-белые" занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 28 очков.

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