Защитник "Спартака" рассказал, когда в последний раз употреблял алкоголь

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Защитник "Спартака" рассказал, когда в последний раз употреблял алкоголь

Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов рассказал, когда в последний раз употреблял алкоголь.

"Если занимаешься спортом - будь спортсменом. Я в детстве и алкоголь пробовал, и был момент, когда я курил. Это был очень короткий период, я был ещё совсем маленький. Курил, конечно, сигареты, не марихуану. Плюс, я из маленького города. Думаю, это нормально в таких городах. Старший брат меня упрекал, чтобы я больше не курил, говорил, что маме расскажет, я это понял. Алкоголь тоже пробовал, мне тоже не понравилось. Когда последний раз пробовал, сказал, что больше не буду. Наверное, лет в 11 последний раз попробовал. Я не напивался, ничего такого", - заявил 21-летний футболист в интервью на ютуб-канале "Карп".

В текущем сезоне Рассказов сыграл за "Спартак" 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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