Защитник "Спартака" рассказал, когда в последний раз употреблял алкоголь
Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов рассказал, когда в последний раз употреблял алкоголь.
"Если занимаешься спортом - будь спортсменом. Я в детстве и алкоголь пробовал, и был момент, когда я курил. Это был очень короткий период, я был ещё совсем маленький. Курил, конечно, сигареты, не марихуану. Плюс, я из маленького города. Думаю, это нормально в таких городах. Старший брат меня упрекал, чтобы я больше не курил, говорил, что маме расскажет, я это понял. Алкоголь тоже пробовал, мне тоже не понравилось. Когда последний раз пробовал, сказал, что больше не буду. Наверное, лет в 11 последний раз попробовал. Я не напивался, ничего такого", - заявил 21-летний футболист в интервью на ютуб-канале "Карп".
В текущем сезоне Рассказов сыграл за "Спартак" 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
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|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10