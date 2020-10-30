Защитник "Спартака" Рассказов рассказал о разногласиях с Тедеско

Защитник "Спартака" Николай Рассказов, который ныне выступает в аренде в тульском "Арсенале" рассказал о разногласиях с главным тренером "красно-белых" Доменико Тедеско.

"Перед первым матчем сезона с "Сочи" Тедеско подозвал меня и сказал: "У тебя есть проблемы с контрактом. Ты можешь уйти в любой момент. Мы не можем на тебя рассчитывать. Из-за этого твое игровое время сократится до минимума. С Тедеско перед уходом не поговорили", - цитирует игрока Рассказова Sport24.

В "Арсенале" футболист будет играть до конца сезона.

Не пропустите: Тедеско высказался о возможном продлении контракта со "Спартаком". | http://soccernews.ru