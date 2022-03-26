Защитник "Спартака" Рассказов в январе отказал итальянскому клубу

Фото твиттер "Спартака"

Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов мог продолжить карьеру в Европе.

По информации "СЭ", у 24-летнего футболиста было несколько вариантов трудоустройства за границей, в том числе "Венеция".

В январе итальянский клуб сделал конкретное предложение, но воспитанник "красно-белых" ответил отказом.

Сообщается, что тогда россиянин имел более привлекательные варианты, однако из-за ситуации на Украине все предварительные договорённости сорвались.

В текущем сезоне Рассказов сыграл за "Спартак" 18 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом истекает в июне. Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

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