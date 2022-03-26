Защитник "Спартака" Рассказов в январе отказал итальянскому клубу

Теги спартак москваниколай рассказоввенециятрансферы

Защитник "Спартака" Рассказов в январе отказал итальянскому клубу

Фото твиттер "Спартака"

Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов мог продолжить карьеру в Европе.

По информации "СЭ", у 24-летнего футболиста было несколько вариантов трудоустройства за границей, в том числе "Венеция".

В январе итальянский клуб сделал конкретное предложение, но воспитанник "красно-белых" ответил отказом.

Сообщается, что тогда россиянин имел более привлекательные варианты, однако из-за ситуации на Украине все предварительные договорённости сорвались.

В текущем сезоне Рассказов сыграл за "Спартак" 18 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом истекает в июне. Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

Не пропустите: В "Спартаке" резко отреагировали на высказывание о предбанкротном состоянии Федуна. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Синиша Михайлович сообщил о рецидиве лейкемии

Синиша Михайлович сообщил о рецидиве лейкемии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов