Защитник "Спартака" Рассказов вновь стал отцом (фото)

Фото: инстаграм Николая Рассказова/Автор неизвестен

Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов сообщил, что он во второй раз стал отцом.

"Любимая, спасибо за нашу девочку!!! 08.11.2021", — написал футболист в Instagram.

Напомним, что у Рассказова и его жены Анастасии уже есть дочь Ника, которая родилась в 2019 году.

23-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". Всего он провел за "красно-белых" 65 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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